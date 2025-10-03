Оккупанты ударили по сельхозпредприятию на Харьковщине: погибли 13 тыс. свиней. Фото

Российские захватчики атаковали беспилотниками Харьковскую область. В результате обстрела пострадало сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде, где погибло около 13 тыс. свиней.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГСЧС Украины. Также известно об одном пострадавшем, который работал на предприятии.

Детали атаки

Из-за масштабного пожара, возникшего после атаки, в селе Новоселовка горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м.

"К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель громады", – говорится в сообщении.

Оккупанты били и по другим населенным пунктам Харьковщины

По информации Синегубова, за прошедшие сутки враг нанес удары по 10 населенным пунктам Харьковской области.

"В г. Харьков пострадал 48-летний мужчина; в с. Новоселовка Нововодолажской общины пострадал 41-летний мужчина", – написал он.

Чиновник добавил, что россияне активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения. В частности, 13 ракет, тип которых устанавливается, 46 БпЛА типа "Герань-2" и 2 fpv-дрона.

Поврежден и разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры:

Харьковский район – повреждено здание фермерского хозяйства (с. Новоселовка), частный дом (г. Дергачи);

Купянский район – повреждено здание, хозяйственная постройка (с. Лозовое), частный дом, хозяйственная постройка (с. Прокоповка);

Чугуевский район – повреждены складское помещение, комбайн, автомобиль (с. Новый Бурлук).

Напомним, в ночь на четверг, 2 октября, страна-террорист РФ нанесла удар по Буче Киевской области с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки возник масштабный пожар, есть пострадавший.

Как писал OBOZ.UA, город Нежин на Черниговщине остался полностью без света. По словам городского головы, учебные заведения с 6 октября перейдут на дистанционное обучение.

