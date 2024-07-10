Оккупанты ударили по Широкой Балке на Херсонщине: пострадали супруги

Российские оккупационные войска утром атаковали Широкую Балку на Херсонщине. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Отмечается, что вражеский снаряд взорвался в нескольких десятках метров от жилого дома.

В результате прилета пострадали супруги – 57-летняя женщина и 56-летний мужчина. У них диагностировались контузии, энцефалопатии и взрывные травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Никополь утром 10 июля подвергся вражескому обстрелу. Оккупационные войска РФ убили мужчину, еще трое гражданских получили ранения. По городу враг ударил артиллерией.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России ночью 10 июля атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области. Был поврежден автотранспорт и теплоход, в результате действий агрессора погибли два человека. На месте поражения ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, что 9 июля Херсонская область была под обстрелами со стороны временно оккупированного левого берега. Войска России били по Херсону, в Кизомысе погиб пожилой мужчина, а в Станиславе женщина получила ранения.

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