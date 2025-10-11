Оккупанты ударили по школе в Краматорске, которая была названа в честь замученного Степана Чубенко. Фото

Российские оккупанты в ночь на 11 октября атаковали Краматорск Донецкой области. Сразу два российских ударных дрона прилетели в здание городской школы, названной в честь замученного в 2014-м оккупантами 16-летнего Степана Чубенко.

Школа подверглась серьезным разрушениям, повреждены и жилые дома поблизости. Об ударах захватчиков и последствиях атаки рассказали в Краматорском городском совете.

Россияне уничтожили школу в Краматорске

Удары по Крамторску российские войска нанесли с 23:06 по 23:11 пятницы, 10 октября. Двумя ударными дронами типа "Герань-2" (российская модификация иранских "Шахедов") они ударили по зданию общеобразовательной школы №12, которой перед началом полномасштабной войны городской совет присвоил имя замученного оккупантами в Донецке Степана Чубенко из Краматорска.

"В результате атаки здание учебного заведения подверглось значительным разрушениям. Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно уничтожают образовательные учреждения Краматорской громады. Такие удары по школам, детским садам и другим объектам образования являются грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление, ведь гражданские учебные заведения не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", – отметили в горсовете Краматорска.

Там рассказали, что кроме учебного заведения разрушениям подверглись магазины и близлежащие жилые дома: по состоянию на 9 утра субботы речь шла о как минимум двух многоэтажках, однако на тот момент осмотр еще продолжался.

К счастью, люди не пострадали.

"Сейчас на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Работники управления образования Краматорского городского совета с самого утра убирают обломки поврежденных строительных конструкций... Специалисты управления по вопросам гражданской защиты КГС осуществляют поквартирный обход, чтобы зафиксировать масштабы разрушений и определить потребности жителей в помощи.

Школу назвали в честь ее замученного оккупантами ученика Степана Чубенко

Почетное имя Степана Чубенко школа №12 в Краматорске получила летом 2021 года: за соответствующее решение на внеочередной сессии 5 августа проголосовало большинство депутатов горсовета: 28 из 33-х, сообщало местное издание Кramatorsk Рost.

Интересно, что решение так почтить замученного боевиками в Донецке краматорского подростка на уровне города объединило непримиримых политических соперников: его поддержали все представители фракций "ОПЗЖ", "Команды Максима Ефимова "Наш Краматорск", "Слуги народа" и "Европейской Солидарности".

Однако нашлись и пятеро "избранников", которые за полгода до начала полномасштабной войны выступили против такого чествования памяти парня, убитого за сине-желтую ленту на рюкзаке: это были все три представителя "Партии Шария" и двое депутатов от "Партии мира и развития".

Степан Чубенко исчез в Донецке 23 июля 2014 года, когда возвращался из Киева в родной Краматорск: в столицу юноша ездил на футбол, а поезда тогда еще курсировали через главный город Донецкой области. Тогда его схватили боевики банды "Керчь" – сообщалось, что причиной могла стать сине-желтая лента на рюкзаке и шарф футбольного клуба "Карпаты": парень увлекался футболом и сам играл в молодежной команде ФК "Авангард".

Юного украинца вывезли в поселок городского типа Горбачево-Михайловка, где жестоко пытали и избивали несколько дней. 28 июля 2014 года террористы расстреляли Степана Чубенко. Его тело оккупанты вернули только после того, как в Донецк на поиски сына отправилась мама Степана, Сталина Чубенко.

В ноябре 2017 года Дзержинский городской суд заочно приговорил к пожизненному заключению убийц Степана – Вадима Погодина, Юрия Москалева и Максима Сухомлинова.

В 2017-м пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени посмертно.

А в 2025-м его преемник, действующий президент Владимир Зеленский присвоил юному украинскому патриоту, замученному за любовь к Украине, высшее звание – звание Героя Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что недавно СБУ задержала агентов ГРУ, которые корректировали российские атаки на Краматорск и Славянск.

Среди задержанных – 49-летний житель Славянска, который передавал координаты мест скопления украинских военнослужащих для корректировки российских авиаударов и артиллерии. Для конспирации мужчина надевал тактическую форму и выдавал себя за бойца ВСУ.

Еще одного фигуранта, 66-летнего жителя Краматорска, завербовали через его знакомого, который воевал в российских формированиях на восточном фронте. Через "связного" этот агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.

