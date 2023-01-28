Оккупанты ударили по жилому кварталу Константиновки: есть погибшие и разрушения. Фото

Войска РФ утром 28 января нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате удара погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще два человека получили ранения.

Видео дня

Враг прицельно бил по жилому кварталу, повреждены 4 многоэтажки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены вследствие ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке сегодня утром. Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", – отметил Кириленко.

Он показал последствия очередного ракетного удара оккупационных войск РФ. На фотографиях видны разбитые дома, изувеченные автомобили и воронки от вражеских ракет.

"На месте трагедии работают спасатели и правоохранители - помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле - зло непременно будет наказано", – добавил Кириленко.

Напомним, 26 января Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину, в ряде регионов были повреждены энергетические объекты.

Из-за российских ударов в этот день 11 человек погибли, столько же получили ранения.

В ходе очередной массированной атаки по Украине российские террористы выпустили 55 ракет. Захватчики запускали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. Силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили 47 крылатых ракет.