Оккупанты ударили по жилым домам на Николаевщине: есть погибший, под завалами могут быть люди

Российские военные преступники утром 13 марта обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевской области. В результате есть разрушения и по меньшей мере один погибший гражданский.

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Взрывы под Николаевом подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram. Конкретный населенный пункт, где произошла трагедия, не называется.

Еще в 7:31 понедельника Ким писал, что за сутки российских ударов по территории региона не было. В 7:58 он сообщил, что захватчики только что открыли огонь по области.

"По предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов", – написал чиновник.

Интернет-сообщества Николаевщины со ссылкой на местных жителей заявили, что, возможно, жертвой вражеского удара стал мужчина, пострадал ребенок, а под завалами все еще ищут женщину. Эти данные еще требуют уточнений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно СБУ поймала жительницу Николаева, которая поддерживала оккупантов, корректировала удары по облцентру и собирала для РФ сведения о Силах обороны. Женщина открыто признавалась в симпатиях к России в интернете.

– В Снегиревке Николаевской области ранее нашли тела 27 мирных жителей, убитых российскими военными преступниками в то время, когда город был захвачен.

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