Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке, есть разрушения и раненые. Фото

Российские военные преступники утром 12 июня, около 9:10 ударили по прифронтовому городу Авдеевка двумя ракетами. Зафиксированы разрушения в двух районах, есть по меньшей мере двое раненых гражданских.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Обошлось без погибших, раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", – написал он.

В результате вражеского авиационного удара изуродованы Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.

Глава ОВА возмутился: "Еще один украинский город россияне стирают с земной поверхности, несмотря на людей, которые до сих пор в нем остаются". Чиновник заверил, что в администрации прилагают максимальные усилия, чтобы спасти жителей от смертельной опасности.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ разоблачила и задержала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Приспешником оккупантов оказался работник железнодорожной станции из города Украинск Донецкой области.

– В конце мая в Национальной полиции рассказали, что вывезли из села Новобахмутовка под Авдеевкой семью с двумя маленькими детьми-близнецами. Родители мальчиков отказывались уезжать до последнего, но передумать их заставил сильный прилет на территорию населенного пункта.

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