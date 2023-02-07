Оккупанты ударили ракетами по Харькову, есть прилет по промышленному объекту

Вечером во вторник, 7 февраля, российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове прогремело шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ ракетами С-300.

Видео дня

В городе зафиксировано шесть прилетов. Атаку врага подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

В сети появилась информация о том, что в результате одного из прилетов в Харькове начался сильный пожар. По предварительным данным, под огнем врага в этот раз находились Киевский и Шевченковский районы, а также пригород Харькова.

Впоследствии Синегубов сообщил, что зафиксированы попадания вражеских ракет в центральной части города. Всего же россияне выпустили от шести до десяти ракет.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – добавил начальник ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram о шести прилетах по Харькову. Подтверждены удары по промышленному объекту в Киевском районе города.

Примечательно, что в Белгородских Telegram-каналах сообщалось о запуске семи ракет в направлении Харькова, а взрывов в городе прогремело шесть.

Тем временем российские пропагандисты поспешили сообщить о том, что армия РФ якобы нанесла удар "по позициям ВСУ в Харьковской области". Именно там якобы и начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 5 февраля российские войска нанесли удары по Харькову. Две ракеты – предварительно, С-300, – прилетели в центр города.

– В результате ракетного удара значительные разрушения потерпело здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!