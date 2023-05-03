Оккупанты устраивают рейды на Херсонщине, чтобы заставить украинцев взять паспорта РФ: угрожают депортацией

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения. Для этого враг проводит проводит демонстративные рейдовые мероприятия.

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Во время подомовых обходов россияне запугивают мирных жителей возможной депортацией и отчуждением имущества. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 мая.

Демонстративные рейдовые мероприятия заключаются в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ. Оккупанты ссылаются на недавно подписанный диктатором РФ Владимиром Путиным указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства и ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленного выселения с конфискацией имущества.

Напомним, российские оккупанты усилили террор местного населения во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Паспорта РФ требуют от местных жителей даже в аптеках.

Накануне уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые документы, после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин издал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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