Оккупанты устроили массированную атаку дронов на Киев: силы ПВО сбили почти два десятка БПЛА

Защитники неба 16 сентября отразили воздушную атаку РФ на регионы Украины, в том числе столичный. На подлете к Киеву за ночь и утро понедельника было уничтожено около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed.

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Для города это было уже восьмое вражеское воздушное нападение только за первую половину сентября. О этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в отличие от последних дроновых атак, эта была более массирована. Воздушную тревогу в столице объявили где-то в 02:00 и длилась она около 3,5 ч.

"На Киев российские ударные беспилотники направлялись с разных направлений и разными группами. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БПЛА врага!" – отметил глава КГВА.

Он добавил, что тип и количество применяемого оккупантами вооружения укажут в отчетах Воздушные силы ВСУ.

По предварительной информации, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Однако данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются.

"Искренне благодарите ребят из противовоздушной обороны за защиту жизни! За защиту всего нашего государства! Поддерживайте Вооруженные силы и верьте в нашу Победу! Берегите себя!" – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября страна-агрессор тоже атаковала Киев "Шахедами". Силы ПВО сбили вражеские дроны, обломки упали на территорию коммунального предприятия в Оболонском районе.

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