Оккупанты устроили наиболее массированную атаку на Запорожье с начала войны: за час – 17 прилетов

Войска России после полуночи 10 февраля нанесли массированные удары по Запорожью – в основном оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры. Только за один час там насчитали всего 17 прилетов, которые привели к разрушениям.

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Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Крутев в Telegram. По его словам, эта атака врага по городу стала одной из самых массовых с начала полномасштабной войны.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Ур*ды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", – эмоционально написал чиновник.

На местах российских ударов работают профильные службы. Информация о разрушениях и пострадавших в результате действий агрессора уточняется.

"Это все, на что способна эта армия мразот – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", – призвал Крутев.

Отметим, что вечером 9 февраля оккупанты устроили атаку дронами по территории Украины. Силы нашей противовоздушной обороны на 23:30 четверга сбили несколько "Шахедов" возле Днепра и Николаева, однако были данные и о возможных попаданиях в Днепре, Запорожье и Виннице. Новая атака продолжалась на фоне сообщений о работе вражеской стратегической авиации в РФ.

На территории Запорожской области после полуночи 10 февраля несколько раз объявляли воздушную тревогу. На утро местные власти известили о 17 прилетах всего через час.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Института изучения войны считают, что наступательные операции войск РФ вряд ли будут нацелены на Запорожье с западной линии фронта – из Донецкого направления. Начальная цель оккупантов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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