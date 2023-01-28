Оккупанты устроили вертолетную базу на территории ''Азовстали'' и активизировали полеты в Запорожскую область. Видео

Российские захватчики обустроили во временно оккупированном ими Мариуполе вертолетную базу. Она расположена на территории уничтоженного врагом металлургического комбината "Азовсталь", где до последнего держали оборону украинские защитники.

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На базе оккупанты разместили вертолеты класса Ми-8. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В целом в городе наблюдается высокая вертолетная активность. Только в течение субботы, 28 января, с базы зафиксировали по меньшей мере 10 взлетов вражеской техники.

"Приоритетное направление полетов – Запорожская область", – отметил Андрющенко.

Кроме того, враг возобновил движение грузовиков с "зубами дракона", боекомплектами и своей живой силой на Бердянское направление из России.

На территории Мариупольского района также увеличивается количество военных страны-агрессора. В одном из поселков разместили новых российских мобилизованных. Это уже третий лагерь "мобиков" вблизи Мариуполя.

Также военный корпус примерно из трех тысяч оккупантов разместили в поселках на Волновахском направлении.

"Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения. Живой щит в приоритете", – рассказал советник мэра Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января у оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, после чего вспыхнул и начал петлями спускаться вниз.

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