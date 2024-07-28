Оккупанты утром сбросили ФАБ-500 на сельхозпредприятие в Харьковской области
Утром в субботу, 28 июля, войска России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по Харьковщине. Под обстрел попало село Богуславка Изюмского района, там повреждена сельскохозяйственная база.
Об этом сообщили руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По словам Синегубова, оккупанты атаковали Богуславку в 05:40 утра.
"Вследствие обстрела КАБ повреждена одна сельхозбаза", – информировал он.
Тимошко отметил, что войска РФ нанесли удар ФАБ-500, и уточнил, что повреждения получили хозяйственные помещения сельхозпредприятия.
В течение 27 июля российские военные атаковали население Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины из артиллерии, авиации, применяли дроны.
В селе Ивашки вследствие артиллерийского обстрела были повреждены три частных домовладения, хозяйственные постройки, автомобили.
В Москалевке вследствие ракетного удара повреждены три частных дома. Погибла гражданская женщина.
В Кругляковке вследствие артиллерийских обстрелов пострадал гражданский мужчина. В тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
В Малиновке вследствие ракетных обстрелов повреждены помещения частного предприятия.
На местах происшествия работали следователи, криминалисты, взрывотехники, сообщил Тимошко.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 июля оккупанты обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома, пострадали люди, в частности трое детей.
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