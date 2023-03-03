Оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия в Мариуполе: проводится тотальная проверка документов и телефонов

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры в отношении местного населения во временно захваченном Мариуполе. Они стали останавливать общественный транспорт и проверять документы и телефоны пассажиров.

Видео дня

Соответствующая ситуация, в частности, была зафиксирована в Кальмиусском районе города 2 марта. Об этом сообщили в Telegram Мариупольского городского совета.

Кроме того, отмечается, что россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. По информации горсовета, враг обустроил пункты контроля на всех мостах.

Напомним: российские захватчики, уничтожившие 80% жилищного фонда Мариуполя, теперь устраивают показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города. Жертвам бомбардировок российские террористы цинично предлагают получить новое жилье, однако, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, они выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.

Кроме того, россияне усилили террор в отношении местных жителей и на временно оккупированных территориях Херсона. Там захватчики посмотрели на земельные участки, принадлежащие населению. Из-за отказа передать свою землю на баланс местной оккупационной администрации из села Боевое в неизвестном направлении было вывезено около 200 человек. К ним будут применены так называемые фильтрационные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 2023 году Мариуполь будет освобожден. Соответствующее обещание он дал 4-летнему мальчику, родом из этого города;

– захватчики собираются строить дома из смеси, сделанной из руин, в которых оставались тела погибших украинцев. Таким образом путинская армия пытается скрыть собственные военные преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!