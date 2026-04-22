Ежедневно украинские военные уничтожают вражескую силу и технику врага. На этот раз украинские дронари 5 отдельной штурмовой Киевской бригады поймали необычные цели, когда российские оккупанты пытались спрятаться под антидроновими плащами.

Однако даже такое "ноу-хау" им не помогло, за что они и поплатились. Кадры такой ликвидации публикует пресс-служба Сил обороны юга Украины.

На опубликованных кадрах видно, как вражеские солдаты пытаются спрятаться в таких накидках, однако, как можно видеть, помогло им это не сильно. Где были проведены такие операции в сообщении не указывается.

Как работает антидроновой плащ

Заметим, что антидроновой (или антитепловизорный) плащ – это элемент тактической экипировки, разработанный для защиты военных от обнаружения тепловизорами дронов, снайперами и разведсредствами. Он скрывает тепловое излучение человека, адаптируя его к фоновой температуре окружающей среды.

Плащ снижает заметность тепловой сигнатуры за счет многослойных материалов, преимущественно фольгированных барьеров илиспецткани Oxford PU. Применяется как в армиях Украины так и России. В Украине цены на такое средство колеблются от 1900 грн до более 10 тыс грн.

Также отметим, что украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российской оккупационной армии на 1140 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 321 тыс. 450 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве продолжается кампания по милитаризации российского населения накануне выборов в Государственную Думу России, которые состоятся в этом году в сентябре. Оккупантов, которые вернулись с войны в Украине, назначают на руководящие должности, поскольку в Кремле считают, что именно они способны понимать потребности населения в целом и ориентироваться в потребностях российских войскна войне.

