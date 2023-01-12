Оккупанты в Донецкой области 'мобилизуют' в свои ряды наркозависимых и представителей криминалитета – ЦНС

Российские войска продолжают "мобилизовать" в свои ряды жителей временно оккупированной Донецкой области. Под так называемый "призыв" подпадают наркозависимые и представители криминалитета.

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Также захватчики мобилизуют на водительские должности людей с инвалидностью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Жители временно оккупированных территорий оказывают сопротивление оккупантам при попытке "мобилизовать" мужчин. Из-за этого захватчикам труднее находить людей для "мобилизации".

Однако кремлевское руководство выдвигает нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому так называемые военкоматы "мобилизуют" людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета.

Украинское подполье сообщило, что на временно оккупированных территориях Донецкой области принудительно "мобилизуют" людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Также "мобилизованные" используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск.

Центр национального сопротивления напоминает: если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на временно оккупированных территориях, обращайтесь на горячую линию проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Напомним, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал власти РФ бросить на войну против Украины срочников. Он заявил, что "отцы воюют", а "детей" якобы не пускают, несмотря на их желание.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия собирается повысить призывной возраст. Если грядущие изменения вступят в силу, то минимальный возраст призывников составит 21 год вместо 18, а максимальный – 30 лет вместо 27.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным росСМИ, власти РФ ожидают к весне 2023 года потерю 100 тысяч мобилизованных. Погибших планируют заменить срочниками.