Оккупанты в Крыму агитируют студентов подписывать контракт с армией РФ – ЦНС

В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов вступать в ряды вооруженных сил страны-агрессора. Эти действия враг активизировал накануне окончания учебного года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Сейчас агитаторы из военкоматов проводят обход учебных заведений на полуострове.

Они предлагают студентам по окончании учебы заключить контракт с ВС РФ вместо того, чтобы проходить срочную службу.

"Также агитацию проводят во время экскурсий и сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами", – сообщают в ЦНС.

Оккупанты делают это для того, чтобы иметь возможность набрать в российскую армию "добровольцев" и отправить их на фронт в Украину.

"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы врага и не становиться заложником безумной политики кремля", – призвали жителей оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Сроки их проведения в публичной части указа не уточняются.

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