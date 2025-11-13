Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория 'Мисхор'. Фото

В Крыму на территории бывшего санатория "Мисхор" российские оккупанты снесли уникальный мозаичный комплекс, включавший три фонтана и танцевальную площадку. Автором комплекса, созданного в 1984 году, был знаменитый скульптор Зураб Церетели.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Санаторий "Мисхор" на Южном берегу Крыма в 2018 году российские власти продали за 380 миллионов рублей.

Сейчас здравница находится под управлением ООО "УК "Визант групп", основателем которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Новый владелец планирует построить на этой территории круглогодичный оздоровительный комплекс, из-за чего старые корпуса и мозаика пошли под снос.

Как отмечают в Сообществе защиты крымской мозаики, спасти комплекс не удалось: он не является объектом культурного наследия и находится на частной территории, поэтому окончательное решение принадлежало владельцу.

