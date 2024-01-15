Оккупанты в Мариуполе сносят дома, в которых живут люди: в горсовете рассказали о преступлениях врага. Фото

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди. В отчаянии мариупольцы вывешивают на улицах плакаты с надписями о помощи.

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Об этом сообщает Мариупольский горсовет. Да, россияне продолжают снос домов в оккупированном городе. При этом аварийными признают даже те, где продолжают жить люди.

В частности, оккупанты планируют уничтожить многоэтажку на ул. Куприна, 75. Жители обращались в коллаборационную администрацию, чтобы им сделали ремонт, поскольку они не хотят покидать родные квартиры.

Но захватчики решили по-другому: отключили все коммуникации и пытаются "выжить" людей.

В отчаянии мариупольцы вывесили плакаты с надписями – "Отключили свет и воду. Отказывают в ремонте дома. Помогите", "Без комиссии сносят дом".

Во время блокады россияне разрушили 50% многоэтажных домов города. 52 тысячи семей остались без жилья. За время оккупации россияне снесли почти 460 домов. там живут люди. Их цель – подготовить больше территорий под дома для продажи россиянам", – отметил мэр Мариуполя Вадима Бойченко.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе хотят открыть музей советского палача Андрея Жданова. Особый цинизм ситуации добавляет то, что с соответствующей инициативой выступил губернатор Санкт-Петербурга – при том, что именно Жданов был организатором голодных смертей от 600 тысяч до 1,2 млн ленинградцев во время блокады во Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе сносят главную застенку и пункт фильтрации. Так, начат демонтаж здания на проспекте Металлургов, в котором россияне пытали украинцев.

Так захватчики пытаются заметать следы своих военных преступлений, убежден Андрейщенко.