Оккупанты в Мариуполе возводят дома под ипотеку для россиян из разных регионов: названа главная цель врага. Видео

В оккупированном и разрушенном врагом Мариуполе продолжают строить дома под ипотеку для россиян из разных регионов страны-агрессора. Целью захватчиков является максимально заселить город своими гражданами, предоставляя им преимущества и льготы.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Россияне стремятся сделать так, чтобы подавляющая территория была заселена большинством, лояльным к РФ и ее захватнической политике.

Так, по данным Центра изучения оккупации, только на прошлой неделе в Мариуполе согласовали строительство еще 13 новых ипотечных домов за деньги российского федерального бюджета.

Речь идет не об обещанном компенсационном жилье для местных жителей, которые потеряли его из-за российских обстрелов во время блокады города в 2022 году. Это очередная коммерческая застройка именно для россиян, так как у мариупольцев нет финансов для ипотечного кредитования.

По словам городского головы Вадима Бойченко, Мариуполь превратился в политический и военный инструмент россиян. Это самый большой город Украины, который враг смог захватить последние три года. Оккупанты ставят его на военные рельсы, превращая в логистический пункт для поставок фронту, воспитания нового поколения военных, штамповки пропагандистских фильмов.

"Постепенное выживание местных мариупольцев, заселение города россиянами из разных регионов России, которые будут поддерживать и выбирать Россию. Это людозамещение, которое Россия использует для присвоения оккупированных территорий", – отметил Бойченко.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе продолжается вторая волна так называемой инвентаризации недвижимости. Под ее прикрытием захватчики производят рейдерский захват жилья местных жителей.

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