Оккупанты на Луганщине на Крещение отравились водкой: четверо умерли, десятки в больнице

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области военнослужащие страны-агрессора решили отпраздновать Крещение (20 января) "традиционно" для русских. Они напились и с серьезным алкогольным отравлением попали в больницу, а часть захватчиков вообще умерла.

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В результате этого инцидента минимум четверо солдат РФ стали "двухсотыми", еще около 16 – "трехсотыми". Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в доказательство показав скриншот сообщения фанатки РФ в запрещенной в Украине соцсети.

Женщина написала, что "защитники Донбасса", приехавшие из Российской Федерации, "очень сильно напились". Жертва пропаганды возмущается, что комендатура не следит за продажей алкоголя захватчикам.

"В случае чего – кто нас потом защитит, что с нами будет?" – поплакалась старобельская предательница.

Гайдай пошутил, что даже водка работает на Украину, "настолько ей россияне осточертели".

Также он уточнил, что оккупантов, которые выжили, было не семь (как написала фанатка России), а намного больше. "20 р*шистов больше не в строю! Умерли от горькой или капаются в больнице в тяжелом состоянии до двух десятков "освободителей", – написал глава ОВА.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило перехват разговора оккупанта со своей девушкой. Захватчик рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще даже не доехали на фронт.

– Другой военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины.

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