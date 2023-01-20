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Оккупанты на Луганщине на Крещение отравились водкой: четверо умерли, десятки в больнице

Дарья Дурова
War
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На Донбассе оккупанты отравились алкоголем на праздник

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области военнослужащие страны-агрессора решили отпраздновать Крещение (20 января) "традиционно" для русских. Они напились и с серьезным алкогольным отравлением попали в больницу, а часть захватчиков вообще умерла.

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В результате этого инцидента минимум четверо солдат РФ стали "двухсотыми", еще около 16 – "трехсотыми". Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в доказательство показав скриншот сообщения фанатки РФ в запрещенной в Украине соцсети.

Женщина написала, что "защитники Донбасса", приехавшие из Российской Федерации, "очень сильно напились". Жертва пропаганды возмущается, что комендатура не следит за продажей алкоголя захватчикам.

"В случае чего – кто нас потом защитит, что с нами будет?" – поплакалась старобельская предательница.

Город Старобельск на карте

Гайдай пошутил, что даже водка работает на Украину, "настолько ей россияне осточертели".

Также он уточнил, что оккупантов, которые выжили, было не семь (как написала фанатка России), а намного больше. "20 р*шистов больше не в строю! Умерли от горькой или капаются в больнице в тяжелом состоянии до двух десятков "освободителей", – написал глава ОВА.

Оккупанты на Луганщине на Крещение отравились водкой: четверо умерли, десятки в больнице

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило перехват разговора оккупанта со своей девушкой. Захватчик рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще даже не доехали на фронт.

– Другой военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины.

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