Оккупанты в Сумской области разрушили мост, ранены люди

Российские захватчики за прошедшие сутки 93 раза обстреливали пограничные Сумской области. В результате гражданские люди получили ранения. Также был разрушен мост в Миропольской громаде.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Как отметили местные власти, оккупанты из разных видов вооружения обстреляли Хотинскую, Юнаковскую, Миропольскую, Краснопольскую, Белопольскую, Великописаревскую, Охтырскую, Глуховскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую громады.

Ранены трое гражданских были в Хотинской громаде, которую захватчики обстреливали из артиллерии.

"Миропольская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств (три взрыва), удар FPV-дронами (три взрыва), пуск авиационной бомбы типа КАБ (шесть взрывов). В результате удара разрушен мост", – отметила власть.

Вероятно, речь идет о мосте между двумя частями села Запсилье, которые разделены рекой Псел. Старый мост, соединявший берега реки, был давно разрушен паводковыми водами, но в 2021 году там был построен новый.

Всего за прошедшие сутки в Сумской области было зафиксировано 127 взрывов в тех или иных населенных пунктах. Большинство из них – это удары FPV-дронами, сбросы ВОГ с БПЛА и бомбардировка авиабомбами типа КАБ.

В Великописаревской громаде из-за ударов FPV дронами (в общей сложности здесь было шесть ударов) было повреждено частное домовладение.

В Охтырской громаде из-за атаки БПЛА произошло возгорание сухой травы и повреждено нежилое помещение.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же день в Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад. Причина в том, что на границе повысилась интенсивность диверсионных групп окупантов и количество обстрелов КАБами и FPV-дронами.

По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, уже в ближайшее время из указанных громад необходимо будет эвакуировать 543 человека, среди них 20 детей.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что войска РФ активизировали бои на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать ее. Таким образом, агрессор надеется отрезать пути поставок подразделениям Сил обороны, привлеченных в операции под Курском.

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