Оккупанты в Украине маскируют военные топливозаправщики под машины с дровами. Фото

Российские оккупанты боятся ударов ВСУ по своей технике. Чтобы избежать неожиданной "бавовны", они маскируют топливозаправщики под грузовики с дровами.

Видео дня

Подобные фото появились в соцсетях. На это обратили внимание волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm (чтобы просмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Еще за год до полномасштабного вторжения российских войск в Украину расследователи рассказывали о видео с учений Центрального военного округа РФ. Тогда будущие оккупанты отрабатывали нестандартную маскировку топливозаправщиков под гражданские зерновозы.

Отмечается, что так они пытались ввести в заблуждение средства воздушной разведки и ударные БПЛА.

По словам специалистов, во время войны такой тип маскировок подпадает под признаки военного вероломства и является грубым нарушением норм международного права.

Российские военные также практикуют маскировку реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе под грузовики, покрытые тентами.

Кроме того, захватчики маркируют грузовые авто и боевые машины красным крестом (под медицинские) и прибегают к другим способам вероломства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные перебрасывают все больше военной техники в сторону оккупированного Бердянска Запорожской области. Также наблюдается усиленное перемещение грузовиков с живой силой врага.

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