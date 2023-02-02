Оккупанты ведут наступление на четырех направлениях и заставляют украинцев на захваченных территориях брать паспорта РФ – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов Донбасса и поразили их базирование. На 344-е сутки войны войска РФ активно ведут разведку, а на отдельных участках готовятся к наступлению.

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Несмотря на большие потери, враг продолжает такие попытки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 февраля.

За прошедшие сутки агрессор нанес шесть ракетных (четыре – по гражданской инфраструктуре Славянска, Краматорска и Дружковки в Донецкой области), а также четыре авиаудара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От действий врага погибли мирные люди. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок ВС РФ не обнаружено. Захватчики обстреляли районы н. п. Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейня, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфин – Сумской; Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Огурцово, Старица, Волчанск, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении войска агрессора обстреляли из танков и артиллерии районы н. п. Двуречная, Синковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское, Диброва на Луганщине и Терны, Серебрянка на Донетчине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском из артиллерии – Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоданиловка на Запорожье. На Херсонском вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка на Николаевщине.

Страна-агрессор Россия продолжает насаждать свое гражданство жителям временно оккупированных территорий Донецкой области. В Горловке продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.

В то же время в одном из подразделений оккупантов, действующем на Луганщине, по состоянию на 9 января завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.

Накануне подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин создает условия для новых атак на Украину. По данным разведки и Института изучения войны, наступление оккупантов возможно в феврале или марте 2023 года.

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