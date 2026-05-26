Оккупанты второй раз уничтожили гуманитарный склад ООН в Днепре: сгорело много еды. Фото

Российские оккупанты нанесли удар по складу Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре, где хранилась гуманитарная помощь для жителей прифронтовых регионов Украины. В результате атаки было уничтожено значительное количество продовольствия, предназначенного для поддержки около 130 тысяч человек.

Известно, что удар был целенаправленным и осуществлен высокоточной баллистической ракетой "Искандер". Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.

На момент атаки на складе находились продуктовые запасы общей стоимостью примерно 1,4 миллиона долларов США. Сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений здания, транспорта и гуманитарных грузов. В то же время все сотрудники организации остались невредимыми.

Представитель ВПП ООН в Украине Ричард Рейган заявил, что атаки на гуманитарную инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права. В то же время этот склад в Днепре уже подвергался повреждениям в ноябре 2025 года после атаки беспилотника.

В ВПП сообщили, что за последние полтора года в Украине зафиксировали более 84 инцидентов, связанных с обстрелами складов, транспорта и пунктов выдачи гуманитарной помощи организации и ее партнеров.

Несмотря на постоянные риски, Всемирная продовольственная программа продолжает ежемесячно обеспечивать продовольственной и денежной помощью почти 600 тысяч человек в прифронтовых областях Украины.

