Оккупанты второй раз за сутки ударили по Часовому Яру на Донетчине: под огнем школа и жилые дома. Фото

В пятницу вечером, 27 января, российские оккупационные войска второй раз за день обстреляли город Часов Яр в Донецкой области. Огонь по населенному пункту вели из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Под обстрелом оказался жилой массив (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате прилетов во Часовому Яру загорелись школа, многоквартирные и частные дома.

О пострадавших в результате обстрела информации на данный момент нет.

"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", – написал Кириленко.

Напомним: утром 27 января российские оккупанты более полутора часов обстреливали Часов Яр. В результате атаки погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще пять ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 23 января оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр. В результате атаки войск РФ погиб один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!