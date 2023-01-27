Оккупанты второй раз за сутки ударили по Часовому Яру на Донетчине: под огнем школа и жилые дома. Фото
В пятницу вечером, 27 января, российские оккупационные войска второй раз за день обстреляли город Часов Яр в Донецкой области. Огонь по населенному пункту вели из реактивных систем залпового огня.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Под обстрелом оказался жилой массив (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате прилетов во Часовому Яру загорелись школа, многоквартирные и частные дома.
О пострадавших в результате обстрела информации на данный момент нет.
"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", – написал Кириленко.
Напомним: утром 27 января российские оккупанты более полутора часов обстреливали Часов Яр. В результате атаки погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще пять ранены.
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 23 января оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр. В результате атаки войск РФ погиб один человек.
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