Оккупанты вывезли через Мариуполь еще десятки тонн украинского зерна – ЦНС

Российские захватчики продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированных городов. Недавно враг вывез через Мариуполь более 80 тысяч тонн зерна.

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Это была уже новая партия урожая зерновых. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, с начала текущего года российские террористы организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из временно оккупированных территорий. В частности, для своих преступных замыслов захватчики используют порт в Мариуполе.

Воровство украинского хлеба с временно оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Захария Джиоева, которое занимается вывозом украденного украинского зерна.

Центр национального сопротивления призывает предоставлять информацию о таких преступниках для возможности привлечь их к ответственности за свои действия.

Напомним, в России в порту "Азов" в Ростовской области произошел мощный пожар. По предварительной информации, горела транспортная лента Азово-Донского зернового терминала, через который грузится большая часть ворованного украинского зерна.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном "Енисей".

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