Оккупанты вывезли с Луганщины в Калмыкию 300 детей: их будут зомбировать в 'кадетском корпусе'

В июле 2023 года россияне похитили из временно оккупированного Антрацитовского района Луганской области около 280 украинских детей. Несовершеннолетних вывезли в "казачий кадетский корпус" в российской республике Калмыкия.

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Об очередном военном преступлении государства-террориста сообщили в Центре Национального Сопротивления. По имеющейся у активистов информации, к концу лета оккупанты планируют вывезти около 500 украинских детей. Более того, россияне не только похищают маленьких украинцев, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар.

Напомним: 30 июня Офис генпрокурора Украины объявил о первых подозрениях за похищение Россией украинских детей из ранее оккупированного Херсона. Подозреваемыми являются три человека: российский политик и два коллаборанта.

Установлено, что депутат госдумы федерального собрания РФ непосредственно руководил процессом депортации и принудительного перемещения детей Херсона. Он отвечал за решение социальных вопросов населения Херсонской области и детей в оккупированном Крыму.

Президент России Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также, по информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, из Бердянского района Запорожской области российские захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних. Их перевозят вглубь России – в Чувашию;

– уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России. Несовершеннолетних постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

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