Оккупанты задействовали авиацию во время наступления на Донбассе, жителям ОРДЛО отключили мобильный интернет – Генштаб

В пятницу, 10 февраля, РФ осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. А во время наступления на Донбассе враг задействовал авиацию.

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Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ. Главный военный орган предоставил оперативную информацию по состоянию на 18 часов 352 суток полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, по данным Генштаба, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых – и с применением "шахедов". В частности, по гражданской инфраструктуре.

Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб предупредил, что угроза нанесения ударов оккупантами по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Враг, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки огневого влияния испытали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренко Сумской области и Красная Заря, Лукьянцы, Огурцово, Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы Времивки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Волшебного Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.

С целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "феникс" и "мкс" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще 2 важных объекта противника.

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