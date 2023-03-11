Оккупанты запретили людям выходить на улицы в некоторых населенных пунктах Донетчины – Генштаб

Российские захватчики усиливают давление на гражданское население на оккупированных территориях Донбасса. В населенном пункте Владимировка Волновахского района оккупанты запретили въезд гражданам без регистрации.

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Местным же жителям россияне запрещают выходить на улицы. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в утренней оперативной сводке.

"В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, в частности, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам", – отмечено в сводке.

Напомним, в Генштабе сообщили, что накануне, 10 марта, российские оккупационные войска совершили более 100 атак на позиции Сил обороны Украины в сутки. Самые горячие боевые действия идут на Донбассе: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Также сообщалось, что в Бердянске в больницу привезли более 100 раненых. По данным украинской разведки, из гинекологического отделения городской больницы выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян, а в хирургическом и ЛОР-отделениях проходят лечение 80 тяжелораненых захватчиков.