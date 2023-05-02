ОКО за ОКО 2: собрано первые 50 млн грн на оружие для ТРО

Проект "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартовал 11 апреля, а уже на сегодня благодаря ему удалось аккумулировать 50 млн гривен на закупку оружия для сил территориальной обороны из необходимых 400 млн грн.

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Инициаторы – сеть ОККО и фонд "Повернись живим" – ставят своей целью полностью закрыть первоочередную потребность всех подразделений ТрО, а это – 31 бригада, в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах. В общей сложности будет приобретено 100 гранатометов (УАГ-40), 200 пулеметов (ДШК) и 300 минометов калибра 82 мм. Все это – основное оружие пехоты, которое поможет бойцам территориальной обороны на фронте более эффективно защищать свои позиции и идти в наступление. Оружие будет передаваться бригадам ТРО партиями по мере изготовления и доставки.

Напомним, что на оружие для ТрО АЗК ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel. Кроме того, задонатить можно и на спецсчет фонда "Повернись живим".