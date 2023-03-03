newspaper
img

Около 10 тыс. грн на одного: в Минюсте рассказали о расходах по содержанию российских пленных

Марина Погорилко
War
2 минуты
2,4 т.
Около 10 тыс. грн на одного: в Минюсте рассказали о расходах по содержанию российских пленных

Украина тратит на содержание одного российского военнопленного около 10 тысяч гривен ежемесячно. В эту сумму входит питание, коммунальные услуги, зарплата персонала, охраны, конвоя и т.д.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью изданию "Укринформ". Она подчеркнула, что по итогам 2022 года нормально просчитанная стоимость содержания пленника в лагере именно такова.

Высоцкая напомнила, что ранее в Минюсте называли сумму в три тысячи гривен в месяц на одного пленника, однако это был очень грубый и некорректный подсчет, который содержал только питание и коммунальные услуги.

Заметим, что о какой бы сумме речь не шла – она ложится на плечи украинских налогоплательщиков, которых 24 февраля 2022 года пришли убивать эти пленные.

Напомним: в июле 2022 года Высоцкая провела экскурсию для СМИ в одном из лагерей, где содержатся российские военнопленные. Она подчеркнула, что оккупантов удерживают, согласно условиям Женевской конвенции.

Украинский лагерь для военнопленных россиян
Украинский лагерь для военнопленных россиян
Украинский лагерь для военнопленных россиян
Украинский лагерь для военнопленных россиян
Украинский лагерь для военнопленных россиян

Как сообщал OBOZREVATEL:

– гражданин Великобритании, участвовавший в войне с РФ на стороне ВСУ, рассказал, как в российском плену его пытали током. Шон Пиннер был одним из пяти британцев, освобожденных в результате обмена пленными в сентябре 2022 года;

– украинский воин, которого удалось вернуть из российского плена в октябре, рассказал, что россияне ограничивали украинцам доступ к информации, утверждали, что большая часть нашей страны уже якобы оккупирована. Герой признался, что заплакал, увидев родную землю. За несколько месяцев плена он похудел на 15 килограммов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!