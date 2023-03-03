Около 10 тыс. грн на одного: в Минюсте рассказали о расходах по содержанию российских пленных

Украина тратит на содержание одного российского военнопленного около 10 тысяч гривен ежемесячно. В эту сумму входит питание, коммунальные услуги, зарплата персонала, охраны, конвоя и т.д.

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Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью изданию "Укринформ". Она подчеркнула, что по итогам 2022 года нормально просчитанная стоимость содержания пленника в лагере именно такова.

Высоцкая напомнила, что ранее в Минюсте называли сумму в три тысячи гривен в месяц на одного пленника, однако это был очень грубый и некорректный подсчет, который содержал только питание и коммунальные услуги.

Заметим, что о какой бы сумме речь не шла – она ложится на плечи украинских налогоплательщиков, которых 24 февраля 2022 года пришли убивать эти пленные.

Напомним: в июле 2022 года Высоцкая провела экскурсию для СМИ в одном из лагерей, где содержатся российские военнопленные. Она подчеркнула, что оккупантов удерживают, согласно условиям Женевской конвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– гражданин Великобритании, участвовавший в войне с РФ на стороне ВСУ, рассказал, как в российском плену его пытали током. Шон Пиннер был одним из пяти британцев, освобожденных в результате обмена пленными в сентябре 2022 года;

– украинский воин, которого удалось вернуть из российского плена в октябре, рассказал, что россияне ограничивали украинцам доступ к информации, утверждали, что большая часть нашей страны уже якобы оккупирована. Герой признался, что заплакал, увидев родную землю. За несколько месяцев плена он похудел на 15 килограммов.

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