Около 30 ракет, более 800 КАБ и сотни БПЛА: Зеленский показал последствия террора РФ за неделю. Видео

В течение уходящей недели Россия продолжала атаковать Украину. Для ударов по мирным городам и селам, а также по критической инфраструктуре россияне в течение недели применили около 300 ударных беспилотников.

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Летели на нашу страну также около 30 ракет и более 800 КАБ. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что мир может дать отпор российскому кровавому террору.

"За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 300 ударных беспилотников", – отметил он.

Глава государства также показал кадры ужасающих последствий российских атак, которые были совершены только на этой неделе в Донецкой, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях.

Глава государства подчеркнул: мир может остановить кровавый террор, который совершает Россия. Для этого достаточно не запрещать Украине бить в ответ и помочь ей отбивать атаки и предупреждать их.

"Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну. И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает", – подчеркнул Зеленский.

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