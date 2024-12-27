Окончание войны в 2025 году и возвращение территорий: генерал Романенко озвучил прогноз

Есть ли вероятность того, что 2025-й станет последним годом войны в Украине? Да, это действительно возможно. Причем, такой сценарий можно назвать вполне реалистичным. Что можно ожидать в случае реализации наиболее оптимистичного сценария? Планы главы страны-оккупанта России Владимира Путина по "освобождению" четырех украинских областей, "записанных" в конституцию РФ, будут провалены. Кроме того, выход на приостановку боевых действий также можно будет отнести к оптимистическому сценарию. Но к сожалению, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств говорить о полном освобождении всех оккупированных территорий пока не приходится.

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Как выглядит наиболее пессимистичный сценарий? Помощь США полностью прекращается, оккупационная армия России продолжает активные боевые действия и вынуждает Украину идти на серьезные уступки. Но даже при таком сценарии не может быть речи о капитуляции Украины и о полном захвате врагом наших территорий.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Каким, по вашему мнению, является наиболее оптимистичный сценарий окончания войны, наиболее пессимистичный и наиболее реалистичный? И какова вероятность того, что война завершится в 2025 году?

– Начну с последнего вопроса. Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот реалистический вариант, который находится где-то посредине между оптимистическим и пессимистическим.

Каков наиболее пессимистичный сценарий? Если США де-факто приостанавливают нам помощь, в то время как Россия использует свой военный потенциал, продолжает активные боевые действия, которые вынуждают нас идти на какие-то серьезные уступки.

Оптимистический сценарий – это возможность отстоять наши интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине – захвата четырех областей нашей страны, которые вошли в конституцию РФ. Это далеко не так. Оптимизм будет еще и в том, если в 2025 году мы сможем выйти на приостановку боевых действий.

Но по большому счету все сценарии зависят от решения двух задач, хотя, конечно, есть и многие другие факторы.

Первая – это вооружения, техника, боеприпасы от наших союзников, частично, в лучшем случае, на пятую часть возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса. К сожалению, в настоящее время мы пока не можем глубоко отработать эти вопросы и обеспечить свои Вооруженные силы всем необходимым.

Вторая задача – это мобилизация. Третий год подряд ведутся поиски эффективного механизма мобилизации, и я не думаю, что будет изобретена какая-то инновация, которая поможет резко, быстро улучшить ситуацию. Но мобилизация – это реалистичный подход, объективное требование законов войны, поэтому необходимо принимать достаточно тяжелые решения.

Такими образом, в зависимости от того, как будут выполняться эти задачи, мы и будем выходить на один из этих трех вариантов. И есть реальная возможность сделать это в следующем, 2025 году.

– Как я понимаю, даже в случае реализации самого оптимистичного сценария вы не ожидаете возвращения под контроль Украины абсолютно всех временно оккупированных территорий Украины?

– Нет. На текущий момент, к сожалению, нет. За это мы будем бороться дальше. Сейчас главное – достичь паузы, приостановки ведения боевых действий и готовиться к очередному этапу войны. А потом дипломатическим и другим путем решать вопрос возвращения территорий.

В мировой истории есть прецеденты возвращения территорий. Германия, страны Балтии, Япония, которая борется за четыре острова Курильской гряды. И мы можем идти по одному из таких вариантов. Главное – трудиться, бороться. "Борітеся – поборете", как сказал наш классик.

– Но и пессимистичный сценарий, по вашему мнению, не предусматривает полной капитуляции Украины, полного захвата Россией нашей страны?

– Нет, это тоже нет, несмотря на все нюансы в поведении наших союзников. Прежде всего, мы на это не пойдем. Но и союзники тоже, потому что капитуляция Украины обернется для них большими проблемами, чем достижениями в перемирии.