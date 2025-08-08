Окружение Путина готово подписать любое соглашение, сам же диктатор верит в удачу: интервью с Курносовой

Глава страны-агрессора России Владимир Путин, отвергая ультиматумы США и продолжая вести войну против Украины, рассчитывает на удачу, на умение обходить западные санкции, на таланты своих экономистов, но прежде всего – на свою возможность убивать граждан РФ на поле боя в Украине в неограниченных количествах. Кроме того, кремлевский диктатор, похоже, утратил связь с реальностью. Не говоря уже о маразматическом желании во что бы то ни стало захватить Украину, Путин верит заверениям своих военачальников, что в перспективе нескольких месяцев украинский фронт может посыпаться.

Примечательно, что окружение Путина было бы готово выходить на любые договоренности и подписывать любые соглашения, но пока не решается брать ситуацию в свои руки. Главная причина – разобщенность сил, настроенных против того, что делает Путин, и боязнь за собственную жизнь.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– В предыдущем интервью вы говорили о том, что Путин вряд ли примет условия ультиматума Трампа, в частности, и после того, как президент США сократит срок этого ультиматума до 10 дней. Сегодня мы видим, что этот Рубикон фактически уже пройден. Путин продолжает свою игру. По вашему мнению, с чем связано это игнорирование позиции Соединенных Штатов и тех проблем, которые США действительно могут создать для путинской России? На что Путин рассчитывает?

– На удачу, на то, что удастся додавить Украину с помощью военной силы. Уже была информация в зарубежных СМИ о том, что генералы ему докладывают, что через несколько месяцев им удастся сломить фронт и фронт посыплется. Я уверена, что такого рода доклады и делаются. Потому что, конечно, для Путина важна победа, поскольку все остальное будет означать, что он проиграл.

Понятно, что он уже проиграл, ведь он хотел быстрой победы, быстрой войны. Если не за три дня, то за месяц-два. И этого у него не получилось. Поэтому для него очень важно все завершить именно так, как он хочет. К тому же все-таки большинство людей из его окружения готовы в любой момент выходить на договоренности и подписывать любые соглашения. Но, тем не менее, убедить и продавить его они пока не в состоянии.

– Я правильно вас понимаю? Вы считаете, что сегодняшнее поведение Путина, его риторика и действия во многом связаны с той неправдивой, не слишком корректной, не слишком отвечающей действительности информацией, которую ему доносит его окружение?

– В первую очередь, конечно, с этим, но также и с его маразматическими желаниями. Потому что, если бы этих маразматических желаний не было, если бы он не стремился к возрождению какого-то непонятного гибрида Советского Союза и Российской империи, он бы не начал воевать.

Ему кажется, что у него есть преимущество и попытка ставить ультиматум перед Западом, как это было еще перед началом вторжения. Подчеркну, Украина – лишь промежуточный этап. Я напомню, как тогда был ультиматум Западу, так и сейчас. В чем состоит это преимущество? Не только в большом количестве ядерных зарядов, потому что и небольшого количества достаточно, чтобы уничтожить Землю.

В первую очередь, это то количество людей, которых он может убить. Никто другой из нормальных стран сегодня не может себе позволить в неограниченном количестве убивать своих граждан. Никакие граждане на это не согласятся. А Путин в состоянии убивать россиян практически в неограниченном количестве. И ему кажется, что именно это и есть его конкурентное преимущество. Таким образом он пытается запугивать, в первую очередь, Европу.

– Вы сказали, что окружение Путина готово подписывать любые соглашения. Почему же окружение до сих пор не взяло на себя ключевой роли? Казалось бы, есть один сумасшедший старик и множество прагматичных людей вокруг него. Почему они не решают этот вопрос?

– Прежде всего, потому что они разрознены. Они не могут договориться между собой. Каждый боится, что после любых подобных разговоров о том, что Путина необходимо отправить в отставку, утром он проснется от того, что ему рубят дверь топором или выносят ее бензопилой. Поэтому договориться между собой о его отстранении от власти они не в состоянии.

Мы уже наблюдали в истории много тоталитарных режимов, где была подобная ситуация. В Европе было много тоталитарных режимов, и большинство диктаторов доживали до своей смерти на посту.

– Последний вопрос – по поводу экономической реальности России. По всей видимости, после того, как Путин отверг ультиматум Трампа, вступят в силу санкции, о которых говорил президент США. В частности, в отношении тех стран, которые покупают нефтепродукты у России. Это очень серьезный удар по бюджету России. Считаете ли вы, что Путин не осознает этого удара или этот удар действительно не будет оказывать существенного влияния на его деятельность, в частности, на финансирование войны?

– Ему кажется, что все то, что происходит в последнее время после всех санкций, все эти пути обхода санкций вполне работают. Это с одной стороны. С другой стороны, не случайно он держит во главе экономического блока системных либералов. Ему кажется, что они очень неплохо справляются с такими жесткими последствиями санкций и что рыночная экономика все равно вывезет, что найдутся новые пути обхода санкций, и полностью все это заасфальтировать не удастся.

Но знаете, все диктаторы в конце концов теряют здравое отношение к реальности. И в этом смысле Путин совершенно не исключение, а правило.

– По поводу роли Китая. Можно ли сказать, что Путин сегодня делает основную ставку именно на поддержку Китая? И может ли Пекин воспользоваться этой ситуацией и превратить Москву в де-факто своего вассала?

– На мой взгляд, Китай уже превратил Россию в вассала. И то, что Путин этого не понимает, лишний раз доказывает, что он очень плохо оценивает реальность. Конечно же, сегодняшняя Россия – это вассал Китая в экономическом, это точно, и отчасти в политическом смысле. Поэтому ситуация достаточно неприятна для России, но это данность.