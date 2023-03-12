Окружение требовало от Путина ''укротить'' Пригожина после его упреков в адрес Шойгу – WSJ

В то время как силы российской военизированной группы "Вагнер" борются за изгнание украинских войск из города Бахмут на востоке, основатель группы Евгений Пригожин переживает решающий момент. Война в Украине была его шансом вернуть былую репутацию и уважение со стороны российского правительства, но все пошло не по плану.

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В настоящее время, вероятно, со стороны Кремля поступила команда подавить влияние ЧВК "Вагнера" и его руководителя. Об этом сообщает издание WSJ.

По данным издания, Пригожину было разрешено вербовать заключенных из обширной тюремной системы России, и правительство снабжало его оружием. Это дало ему 50-тысячную боевую силу и новую, хорошо вооруженную базу власти.

Но в последние недели Пригожин заявил, что прекратит вербовку пленных без объяснения причин — это шаг, который лишает его доступа к свежим войскам, чтобы компенсировать огромные потери Вагнера в Бахмуте. Он также публично пожаловался на то, что Минобороны России ограничило поставки оружия и боеприпасов.

Сдвиг произошел, когда высшие кремлевские чиновники потребовали от президента России Владимира Путина "укротить" Пригожина, который жестко и публично критиковал министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных военных чиновников, говорят люди, близкие к Кремлю.

Но если Пригожин потерпит неудачу после семи месяцев боев, которые, по западным оценкам, стоили Вагнеру десятков тысяч бойцов, это может поставить под вопрос боеспособность солдат группировки и подлить масла в огонь его врагам в российской политической и военной элите. чтобы еще больше подорвать позиции Пригожина.

Люди, изучающие ситуацию в Кремле, говорят, что Владимир Путин решил сдержать Пригожина после жалоб со стороны высокопоставленных кремлевских чиновников.

"Они решили, что он (Пригожин – Ред.) представляет слишком большую угрозу, и было решено, что пора подавить Вагнера", — сказал бывший агент российской разведки, имеющий связи в Кремле.

По словам людей, близких к администрации Путина, с января в российских государственных СМИ стали реже упоминаться Пригожин и ЧВК "Вагнер" после данного приказа Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о своих планах баллотироваться в Президенты Украины в 2024 году. При этом он также добавил, что его военное формирование находится в 1,2 км от административного центра Бахмута, о "захвате" которого российская армия уже сообщала.

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