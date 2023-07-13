Олег Сенцов стал известен как участник антироссийского сопротивления в Крыму, политзаключенный. Но во время широкомасштабного вторжения Олег состоялся как один из лучших воинов. Сенцов воевал с начала войны в составе роты "Гонор" Сергея Филимонова, в батальоне "Да Винчи", с начала и до конца участвовал в боях за Бахмут, Балаклею, Купянск, и всегда шел вперед туда, где нужно было показать пример.

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Олег Сенцов обрав одну з найнебезпечніших посад на війні – він командир піхотного взводу у 47-й механізованій бригаді, яка штурмує найбільш укріплені позиції ворога на Запоріжжі. І як командир взводу Сенцов веде за собою бійців, виконує завдання та користується повагою бійців та командирів. Під час нещодавнього бойового виходу Олег чотири дні був безперервно у боях, отримав серйозну контузію. І тому отримав коротку відпустку для лікування та відновлення, завдяки цьому він може обійняти свою родину.

Це фото з Олегом незабутнє – 23 травня російські війська проводили багатоденні атаки на село Берестове під Бахмутом, яке знаходилось на основній трасі сполучення з Северодонецьком-Лисичанськом. Російські десантники з великою кількістю танків намагались захопити село. Я приїхав сюди з Северодонецька, щоб подивитись, чи нема загрози оточення нашого угруповання, адже все розвивалось у ті дні дуже динамічно. Це була найгарячіша точка. Але один з незабутніх моментів був коли після щільного мінометного обстрілу села я забіг у напівзруйнований будинок, і зустрів там раптом Олега, який під гуркіт вибухів спокійно говорив по старлінку з учасниками якоїсь міжнародної конференції. Олег прибув у Берестове з групою бійців для посилення оборони. Як же я був радий його тут побачити, впевненого та рішучого. Сенцов міг бути зіркою соцмереж та займатись політикою та волонтерством. Але він обрав найважчий на війні шлях – бути лідером у бою.

Велика повага, з днем народження, Воїне!