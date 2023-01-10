Омбудсмен Лубинец проведет встречу с Москальковой в Турции: названа главная тема переговоров

В столице Турции Анкаре состоится встреча украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с российской уполномоченной Людмилой Москальковой. Встреча состоится в расширенном формате – с участием турецкой стороны.

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Об этом 10 января заявили уполномоченный Дмитрий Лубинец и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч на пресс-конференции в Анкаре, сообщил Укринформ. По итогам встречи Украина ожидает конкретных результатов по освобождению гражданских и военных пленных, а также определению "дорожной карты" обмена раненых военных.

"Встреча запланирована. Сегодня турецкий омбудсмен выступил с инициативой о проведении этой встречи в расширенном формате. Не хочу раскрывать сейчас ее детали, через несколько дней вы сами все увидите. Самое главное для нас и для Турции – мы не хотим проводить встречи ради встречи, мы хотим достичь конкретных результатов", – сказал Лубинец.

Украинский омбудсмен отметил, что вместе с турецким коллегой они нашли способ, как сделать так, чтобы общество не только в Украине, но и во всем мире видело, что там, где есть желание решать проблемы, они решаются.

Со своей стороны Шереф Малкоч сообщил, что уже провел встречу с украинским уполномоченным и намерен еще поговорить с российским омбудсменом, а затем будет проведена встреча в трехстороннем формате. По его словам, на этой встрече планируется обсудить вопросы прав человека, прав детей, а также определить "дорожную карту" по обмену раненых военных.

Турецкий омбудсмен также отметил, что после успешного открытия и функционирования "зернового коридора" есть намерение создать "коридор встречи" родственников, детей, женщин и раненых. Это также будут обсуждаться на трехсторонней встрече в Анкаре.

Шереф Малкоч выразил надежду, что разговор будет результативным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря из российского плена удалось освободить 140 защитников и защитниц. Среди них 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

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