"Он не пророссийский": Таран объяснил, способен ли Трамп заморозить войну в Украине

Одиозный американский политик Дональд Трамп, который вновь стремится занять пост президента США, не имеет никаких пророссийских взглядов. Вся его кампания построена исключительно на собственной выгоде. Поэтому он пытается получить для себя профит даже от российско-украинской войны.

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При этом в случае победы Трампа на президентских выборах в геополитической сфере произойдут масштабные изменения. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

По его словам, Трамп пытается использовать тему российско-украинской войны для собственной выгоды. Поэтому его взгляды скорее можно назвать протрамповскими, а не пророссийскими.

"Трамп использует вопросы, которые затрагивают Украину, как ему выгодно. Это просто Трамп, он достаточно макиавеллевский политик, который думает исключительно о своей выгоде, о том, как выиграть кампанию. Поэтому он не пророссийский, а протрамповский. Он просто пытается извлечь выгоду из чего угодно, несмотря на гибель людей в Украине. Такое бывает достаточно часто", – сказал эксперт.

Также он добавил, что в случае, если Трамп вернется в Белый дом, будут достаточно масштабные сдвиги в геополитической сфере. Более того, Таран уверен, что эти изменения обязательно затронут Украину.

"Трамп, в отличие от Байдена, не исключает переговоров с Путиным, это нужно четко понимать. Я думаю, что будет активно прокачиваться тема глобальных договоренностей. Путин будет делать все возможное, чтобы это происходило в формате исключительно между Россией и Соединенными Штатами", – объяснил Таран.

Кроме того, он подчеркнул, что гипотетические переговоры между США и РФ могут "заморозить" войну.

"Однозначно начнется новый этап, к которому Украина должна быть готова. Для этого нужно самим убедить того же Трампа, что сильная Украина выгодна Америке, что она тоже может быть фактором безопасности в том числе для Соединенных Штатов", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден давно обеспокоен подстрекательствами его предшественника Дональда Трампа к политическому насилию. В последние месяцы его отвращение и ярость выросли, в том числе из-за шуток 45-го президента о погибших американских солдатах и теплых слов о российском диктаторе Владимире Путине.

Напомним, в декабре Трамп на одном из публичных выступлений цитировал Путина и выдал, что Байден якобы – "угроза демократии". Кроме того, ранее он заявил, что добился бы мира в Украине, отдав РФ оккупированные территории.

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