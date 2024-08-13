'Он уважал меня': Трамп в интервью Маску заявил, что при его президентстве Путин не напал бы на Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы в Белом доме хозяйничал Трамп, полномасштабная война якобы не началась бы.

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Трамп также заявил, что исключительно по его просьбе Путин не начал полномасштабное вторжение до 2022 года. Такие тезисы он озвучил в интервью американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску, сообщает Укринформ.

Упомянутое интервью транслировалось в социальной сети Х, принадлежащей Москве, вечером в понедельник, 12 августа. Трамп в ходе разговора заявил, что, будь он президентом, Россия не вторглась бы в Украину. И что, когда он находился в Белом доме – предостерег Путина от вторжения. Следовательно, в полномасштабной агрессии РФ против Украины, по мнению Трампа, виновен действующий президент США Джо Байден.

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", – заявил Трамп.

Он добавил, что часто говорил с Путиным об Украине, и назвал ее "зеницей своего ока". Трамп также заявил, что якобы предостерег Путина от вторжения.

"Я сказал ему: не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир. Он сказал "ни за что", а я сказал "да", – сказал кандидат в президенты США.

Как сообщает Reuters, трансляция этого интервью началась после более чем 40-минутной задержки. Причиной стали технические проблемы, помешавшие значительной части пользователей сети получить доступ к прямому эфиру. По словам Маска, проблемы были вызваны DoS-атакой, хотя это утверждение в конце концов не подтвердилось.

Маск, по данным издания, большую часть разговора расхваливал Трампа за храбрость во время покушения 13 июля, когда экс-президент получил ранение уха.

Сам Трамп повторил уже привычные тезисы, которые он регулярно провозглашает на встречах с избирателями, и традиционно взялся преувеличивать политические и экономические проблемы в США, а также сыпать обвинениями в сторону оппонентов.

Так, Трамп возмутился выходом Байдена из избирательной гонки и тем, что Демократическая партия выдвинула в кандидаты вице-президента Камалу Харрис. Эта замена, по словам экс-президента США, является "переворотом".

"Она не дала ни одного интервью с тех пор, как началась вся эта афера", – заявил Трамп, намекнув на якобы неспособность своей оппонентки общаться с журналистами.

В то же время, Трамп расхваливал руководителей РФ, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению кандидата в президенты США, находятся "на вершине своей игры". Америке, по его словам, нужен сильный президент, который сможет им противостоять.

Также Трамп заявил, что Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына называют диктаторами, но они, мол, любят свои страны "иной формой любви".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что "совершенно не уверен" в мирной передаче власти, если Трамп потерпит поражение на выборах. Он считает, что все слова политика о дальнейшем развитии событий, в том числе и о "кровопролитии", следует воспринимать серьезно,

Комментарии Трампа о "кровавой бане" прозвучали на предвыборном митинге в Огайо в марте и вызвали споры: демократы выразили тревогу, в то время как лидер республиканцев и его союзники заявили, что он имел в виду якобы экономические последствия торговой политики США.