'Он всегда был в первых рядах': Порошенко с соратниками почтили память Сергея Иконникова, который в прошлом году погиб под Угледаром

Год назад во время вражеского штурма под Угледаром в день своего 25-летия погиб самый молодой командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы", активист "Европейской Солидарности" и "Солидарной Молодежи" Сергей Иконников. Друзья, побратимы и близкие собрались вместе, чтобы почтить его память, послушать его любимую музыку и поделиться теплыми воспоминаниями о Сергее.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Невероятно тяжело терять таких, как Сергей. Он был настоящим трибуном, и для меня этот мегафон – как часть Сергея. Я помню мой вопрос ему: "Что ты делал во время Революции Достоинства?" Он говорит: когда началась в 13-м году, мне было всего 15. Когда мы победили, мне было только 16. И это значит, что всю жизнь Сергей был рядом", – сказал Петр Порошенко.

Площадь Незалежности для Сергея была особым местом. После 2019 года он неоднократно активно участвовал в акциях, многие помнят Сергея как "парня с мегафоном", который вдохновлял и объединял сотни незнакомых людей.

"Если он брал рупор и кричал в него, то он это делал так, что потом не говорил еще пару дней. Если нужно было брать фаеры и идти на Банковую, то Сергей был в первых рядах. Если нужно было выступить на перфектном английском на международном мероприятии, представить украинскую молодежь, то Сергей невероятно знал английский язык. И хотел быть дипломатом", – вспоминает лидер "Солидарной Молодежи" Динара Габибуллаева.

В интервью, которое записали друзья Сергея из "Солидарной Молодежи" во время его короткого фронтового отпуска, он говорит: "Я чрезвычайно жертвенный человек. Моя мотивация – служба на благо государства и общества. Когда 24 февраля началось вторжение, для меня и моих побратимов не стоял вопрос, что делать".

"В 2014 году мне было 16 лет, я учился в 9 классе. Я очень хорошо помню начало расстрелов Небесной Сотни, это для меня был переломный момент в жизни, который определил, чем я хочу заниматься. Каждый из нас должен заниматься общественно-политической деятельностью на разных уровнях, участвовать в развитии общества и государства в целом. Потому что если мы не возьмем на себя ответственность за построение этой страны, за нас это никто не сделает", – считал Сергей Иконников.

Петр Порошенко рассказал, как в первый день вторжения РФ Сергей Иконников пришел в партийный офис на Лаврской, где как раз формировался 206-й батальон теробороны. "24 февраля он пробивается ко мне: "Мне срочно нужно с вами поговорить". – "Сергей, что ты хочешь?" Он говорит: "Автомат". Это была та решимость, с которой Сергей делал все, чем занимался. В том числе встал на защиту Украины с первых часов полномасштабного вторжения. Он так радовался, что попал в 72-ю бригаду. Потому что среди бригад, сыгравших наибольшую роль в отпоре российской агрессии, 72-я точно будет на одном из первых мест. В бригаде и сейчас помнят Сергея", – говорит Порошенко.

Еще за год до начала большой войны Сергей решил пройти боевую подготовку в добровольческом подразделении Маруси Зверобой "Марусині Ведмеді". В последнем своем сообщении на странице в Facebook год назад Сергей обнародовал фото огромной воронки от российского снаряда и написал, что продолжаются тяжелые бои, поэтому совсем не до праздников.

"День, который должен быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации абсолютно не к своему 25-летию, поскольку пи₴&@ы лезут и лезут. Облегчение лишь от того, что даже такой воронки не хватит, чтобы все их тела в последние дни забросать. Мы со своей стороны держимся. Очень сложно, но держимся…" – написал тогда Сергей.

"Этого не должно было произойти, это несправедливо. Сергей ушел в вечность, но не в забвение. Он с нами. Мы должны продолжать эту историю ради памяти Сергея и всех ребят, отдавших жизнь за Украину", – говорит Марина Порошенко.

"Мы должны сделать то, ради чего Сергей жил. Мы точно должны сделать то, о чем он мечтал. Мы должны построить красивое европейское, евроатлантическое государство Украины Сергея Иконникова. Мы обязуемся жить для этого", – говорит Петр Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ 97 членов команды "Евросолидарности" погибли в боях, 9 – пропали без вести, 5 находятся в российском плену.