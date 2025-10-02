'Они чувствуют наши мощные ответы': Зеленский сказал, сколько дронов Украина запускает по территории РФ

Украинские защитники в среднем запускают по территории России до 150 дронов в сутки. Это значительно меньше, чем количество аппаратов, которые использует оккупационная армия РФ – от 500 до 600 ежедневно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Копенгагене. По его словам, год назад украинская армия не могла полноценно отвечать на российские обстрелы гражданской инфраструктуры, из-за чего в стране возникали масштабные блэкауты.

Ситуация изменилась

Зеленский подчеркнул, что теперь украинская армия способна наносить существенные ответные удары. Он отметил, что даже в меньших масштабах атаки украинских дронов ощутимы для врага.

"Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Они используют сегодня 500–600 беспилотников в день, мы – 100–150", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что в Украине есть техническая возможность увеличивать производство беспилотников. Но главная проблема – финансирование. Этот вопрос он уже обсудил с международными партнерами.

Перспективы производства

Зеленский заявил, что в условиях дополнительного финансирования Украина может выйти на аналогичные России показатели по запуску дальнобойных дронов. По его словам, это приведет к тому, что в российском обществе будет возникать больше вопросов к власти и лично к их лидеру.

Ранее президент предупреждал, что Украина не оставит без ответа атаки на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркивал, что страна не будет "терпеть в темноте". А также добавил: если российская армия снова ударит по украинской энергетике, то блэкаут может произойти уже в Москве.

