Они ценили каждую минуту жизни: в Запорожье российская ракета убила юную пару музыканта и баристы

В ночь на 18 октября российские войска вновь обстреляли Запорожье. Одна из ракет С300 попала в пятиэтажный дом в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели нашли четырех погибших. Среди них 23-летний Даниил Коваленко. А его супругу, 20-летнюю Диану, позже также нашли под завалами.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Предложение сделал в бомбоубежище

Даниил Коваленко и Диана Гайдукова поженились прошлой осенью. Как написала их родственница, предложение руки и сердца молодой человек сделал девушке в бомбоубежище.

"Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту",– написала троюродная сестра Дианы.

Молодые люди жили в квартире родителей Дани на 4-м этаже. В ту ночь семья спала, когда в дом прилетела ракета. Отец парня, Дмитрий Коваленко ранен, у него контузия, но он сумел достать сына и пытался оказать ему помощь. К сожалению, спасти Даню не смогли.

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А его юную жену долго искали спасатели. Друзья и родные до последней минуты не теряли надежды. Мама Даниила сейчас в больнице.

Девушка была баристой, а ее муж – музыкантом

Как рассказала одна из знакомых Дианы, она работала в кофейне баристой. Готовила кофе, была очень веселой, жизнерадостной.

В последнее время Диана работала в кондитерской "Пюре". Она любила свою работу, часто выставляла фото с пирожными, тортиками и круасанами.

С Даниилом девушка познакомилась прошлым летом. Сам Даниил был музыкантом, играл на гитаре. Вместе они гуляли, веселились.

"Я обращаюсь ко всем, прошу помочь! Этой семье нужна помощь. У них огромная утрата! Умер сын и любимый человек, большой друг и просто светлая, талантливая личность. Его мама ранена, ей нужны деньги на лечение. Судьба Дианки неизвестна, но я очень верю, что она жива", – написала родственница.

Диане через полтора месяца исполнился бы 21 год.

Все, кто захотят помочь этой семье, могут перечислить средства на карту 5375411209107551, Монобанк send.monobank.ua/jar/7xBSKFqFyd.