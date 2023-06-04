'Они уже везде': в сети показали кадры уличных боев в Новой Таволжанке в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области накаляется. Активисты "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявляют о вторжении и захвате четырех населенных пунктов.

Видео дня

Кадры эффектных уличных боев показал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Видео сражений снято в населенном пункте Новая Таволжанка (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Они здесь уже везде, смотри!", – пишет Братчук.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "украинские диверсанты" вошли в село Новая Таволжанка. Он подтвердил, что в настоящее время идёт бой.

"Зашли, идёт бой сейчас с ДРГ в Новой Таволжанке, я надеюсь, они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению", — сказал Гладков на видео в своём телеграм-канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в мае в сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и мероприятии передовых групп в Грайвороне.

Представители Русского добровольческого корпуса подчеркивают, что бороться с российским агрессором можно не только в Украине, но и на оккупированных кремлевским режимом территориях.