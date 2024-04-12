ООН: Россия должна прекратить двойные атаки по Украине, из-за которых погибают врачи и спасатели

В Организации объединенных наций обратили внимание на закономерность последнего времени, когда российские обстрелы совершаются волнами, из-за чего службы быстрого реагирования прибывают на место удара и попадают под вторую волну нападения. Таким образом, погибают не только раненые во время первого удара, но и спасатели и медики, отметила директор по вопросам гуманитарных операций ООН Эдем Восорну.

По ее определению, Украина сейчас подвергается "худшим атакам с начала этой войны". "Нападения, направленные на раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они жестоки, бессовестны и должны прекратиться", - заявила чиновница ООН.

"Ни дня без воздушных ударов, которые разрушают жизнь еще большего количества семей по всей стране. Эта война не обошла ни один регион Украины. В результате продолжающегося конфликта погибли более 10 810 гражданских лиц и более 20 550 получили ранения. К сожалению, реальные цифры, вероятно, выше. Десять миллионов людей по всей стране потеряли дома и были вынуждены бежать после эскалации этой войны", - отметила Эдем Восорну.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 1700 атак на медицинские учреждения, персонал и пациентов в Украине. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, военные действия уничтожили более 1000 учебных заведений.

Более 14,6 миллиона человек – около 40% населения Украины – нуждаются в гуманитарной помощи. 56% из них – женщины и девушки, отметила Восорну.

"Толерировать войну – это ненормально. Мы призываем Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно", – также сказала она.

Интересно: в своей речи Эдем Восорну привела очень много шокирующей статистики войны в Украине, однако ни разу не сказала, кто именно наносит удары по Украине и убивает мирных людей. Она лишь один раз вспомнила о России – когда жаловалась, что РФ не допускает представителей ООН на оккупированные территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, с апреля начали действовать мобильные бригады благотворительного фонда "Право на защиту". Во Львовской и Тернопольской областях они оказывают финансовую помощь от Украинского отдела координации гуманитарных вопросов ООН. Размер пособия составляет 3600 грн. для каждого члена домохозяйства на период трех месяцев.

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