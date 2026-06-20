Опасная ловушка: российские силовики открыли "охоту" на жителей оккупированных территорий Украины, в том числе и приехавших в РФ

На территории России и на временно оккупированной части Украины сотрудники "правоохранительных" органов и спецслужб РФ проводят одновременно несколько операций. Под благовидным предлогом сегодня полным ходом идет самая настоящая "охота на ведьм".

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О том, кому грозит опасность, кого уже задержали и подробности "операций" – читайте в материале OBOZ.UA.

Кого разыскивают в России

На сегодняшний день OBOZ.UA известно уже о нескольких случаях задержания жителей ВОТ Украины в рамках операции "Мигрант" непосредственно на территории РФ.

Сейчас резко увеличилось количество рейдов, в том числе с участием ОМОНа. Вооруженные до зубов силовики блокируют территорию складов, рынков, новостроек и начинают проверять документы у тех, кто вызывает подозрение. Наготове стоят и вместительные автозаки.

Однако, операция "Мигрант" направлена не только против нелегалов, но и против тех, кто не хочет служить в российских оккупационных войсках. И вот на этой категории сейчас как раз делают акцент.

Главные истории дня

Операция началась еще в марте, но известные нам задержания жителей оккупированной части Донецкой, Луганской и Запорожской областей произошли как раз в последние две недели – то есть, в июне.

В частности, в Московской и Ростовской областях. Однако это не говорит о том, что в других регионах РФ безопасно.

Кого проверяют

Чаще всего (и в первую очередь) российские силовики проверяют мужчин "не славянской внешности". Но многие выехавшие с оккупированной территории в РФ стараются ее изменить – например, отрастив бороду и усы, надев кепку. Это дает больше шансов спрятаться от камер с интеллектуальным распознаванием лиц (в России используют программу "Сфера") – не стопроцентная гарантия, но все же.

На такие меры идут в том числе те, кто опасается розыска как СОЧ (самовольно оставивший часть, место службы). А таких среди жителей оккупированной территории Украины тоже много.

Дело в том, что в списки СОЧ там внесли тысячи мужчин, которые ранее как добровольно воевали против Украины (в том числе еще в 2014/15 годах), так и были принудительно мобилизованы в 2022 году (накануне и во время полномасштабного вторжения в Украину). То есть тогда, когда Россия еще не "присоединила" оккупированные территории нашей страны.

Тем не менее, таких "уклонистов" и беглецов автоматически "перенесли" в списки личного состава уже российских в/ч. Даже тех, кто не подписывал никаких контрактов и не получал паспорт РФ.

Ничего удивительного, ведь оккупированная территория – это сплошная зона беззакония.

Как они оказались в РФ? А может так им и надо?

Среди выехавших в РФ жителей оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также АРК, далеко не все поголовно идейные сторонники России и предатели Украины.

Российские паспорта уже есть, наверное, у 99% жителей оккупированных регионов – это тоже факт. Без документов страны-агрессора ни в оккупации сейчас не выжить, ни беспроблемно пересечь границу.

Однако, полученное (и/или принудительно навязанное российское гражданство) несет для жителей ВОТ и дополнительные риски. Например, обязательную постановку на воинский учет. Именно штамп военкомата сейчас тщательно проверяют в их документах российские силовики – в том числе, в рамках вышеупомянутой операции "Мигрант".

Но даже если среди задержанных и окажется ранее уже воевавший против Украины, то есть, имеющий опыт боевых действий, то не в наших интересах чтобы он снова попал на фронт (а за решеткой его держать не будут – просто доставят в в/ч, в списках которой он значится до сих пор).

В любом случае принуждение жителей ВОТ воевать в рядах оккупационной армии является военным преступлением России. Но для путинского режима одним больше, одним меньше – не играет никакой роли.

Еще одна спецоперация – в оккупации

Помимо розыска "беглецов" в России, их сейчас усиленно ищут и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Например, с апреля там проходит операция "Дезертир".

В населенных пунктах полно патрулей, а также внезапно возникающих ("стихийных") блокпостов. Задействованы оккупационные военная комендатура, ГАИ, да и в принципе абсолютно все "органы" и "ведомства".

Силовики останавливают автомобили, проверяют документы как у водителей, так и у пассажиров. Помимо этого – и у пешеходов.Такие облавы проводят в ТРЦ, на рынках – где угодно.

"Не только смотрят твои документы, но и пробивают по базе. И это очень неприятный момент", – рассказал OBOZ.UA житель оккупированного Донецка.

По его словам, также силовики ходят по домам, заглядывают по дворы, были случаи, что даже блокировали подъезды. "Я такое видел только в феврале 2022-го накануне большой войны – тогда особенно лютовали почему-то в Ленинском (был переименован в Александровский, – ред.) районе", – добавил дончанин.

Сейчас много случаев, когда полицаи или же лица без опознавательных знаков, а то и в масках, просто вламываются в частные дома. Ищут именно СОЧей. Это происходит не только в оккупированном областном центре, но и в других населенных пунктах региона.

По информации источников OBOZ.UA, также в июне стали тщательно проверять отметку о воинском учете на границе ВОТ Донецкой области с РФ.

По словам нашего собеседника, все местные понимают, что армии России "просто нужно много мяса", но желающих добровольно им становиться очень мало. Исключение – решившие "хорошо заработать", подписав контракт. Но это уже игра в "русскую рулетку" и совсем другая история.