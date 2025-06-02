Мысли. Теперь мои собственные мысли относительно спецоперации СБУ "Паутина". Восемь выводов.

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ПЕРВОЕ. Украинцы проводят полноценные спецоперации в глубоком тылу Российской Федерации по всей длине и ширине страны с привлечением десятков людей и вербуя местных – прямо или косвенно. В России больше нет безопасных территорий. Удар от Украины может произойти в любом наиболее далеком городке РФ.

Далее текст на языке оригинала.

ДРУГЕ. Українці налагодили процес доставки всього необхідного (дрони, вибухівка, спецприлади) з території інших країн до Росії в промислових масштабах. В даному випадку, думаю, дрони купувались прямо в Росії у росіян. Вибухівку та спецприлади доправляли з Казахстану та Китаю. Або – частково – купували також у російських генералів, які грають на поразку Кремля та мають дітей на Заході.

ТРЕТЄ. В межах спецоперації в публічну площину закинуто дуже багато невеликих повідомлень, які я б назвав дезінформацією. Українські спецслужби вдало скористались операцією з цієї точки зору. Це мій прозорий натяк: не треба думати, що ви все розумієте. Не треба судити завчасно. Деякі речі ми дізнаємось після війни. Або ніколи.

ЧЕТВЕРТЕ. Україна довела, що здатна масовано винищувати ядерну тріаду Росії. Сьогодні це – аеродроми, завтра – порти з атомними човнами або пускові шахти ядерних ракет. Ми можемо все. Якщо буде команда – це буде реалізовано. Тепер в цьому немає сумнівів.

П'ЯТЕ. Спецслужби Росії з ганьбою провалили роботу. Голова ФСБ Алєксандр Бортніков має піти у відставку. Голова СБУ Василь Малюк надавав йому публічних ляпасів. В такій ситуації людина з гордістю і самоповагою має лише один шлях: застрелитись або піти з соромом на пенсію. Масштабна спецоперація відбулась прямо під носом підлеглих Бортнікова – в десяти хвилинах на машині від обласного управління ФСБ. Агентура російських спецслужб в Україні також не впоралась – кроти не допомогли. Росіяни нічого не знали про підготовку нападу.

ШОСТЕ. Наразі спецслужби України націлені переважно на військові об'єкти та воєнних начальників росіян. Проте завтра мета війни може змінитись і спецслужби України – так само вправно – працюватимуть на ліквідацію ворогів української держави в кожному місті Росії. Наприклад, тепер цілком можна уявити групову атаку і знищення президентського кортежу. Що вже казати про менш важливі цілі. Неможливого більше немає.

СЬОМЕ. Україна прямо зараз інформаційно зайшла в 100% світових медіа з важливою новиною: росіяни з ганьбою програють війну. Вже досить довгий час новини з російсько-української війни перебували в статусі "рутина". Тепер все знову перевернулось: весь світ читає про перемогу Сил оборони України над Росією. Про безпрецедентну спецоперацію, яка перевершила все, що коли-небудь, наприклад, робив Ізраїль. Тепер світ спецслужб має "спецоперацію номер один". Голівуд зніматиме про це кіно.

ВОСЬМЕ. Китай остаточно "все зрозумів". Євросоюз остаточно "все зрозумів". США остаточно "все зрозуміли". Твердження про "Київ за три дні" – це тепер просто смішно і вульгарно. Але – якщо буде треба – українські спецслужби здатні знайти клоунів в будь-якій частині світу і все предметно пояснити. Тому для ворогів України в будь-якій країні світу в мене погані новини. Ми нічого не забуваємо. Ми нічого не пробачаємо. Ми завжди повернемо своє і помстимось. Це не слова на вітер. Ми це довели багато, багато разів.