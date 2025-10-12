Операция по быстрому захвату Покровска стала для РОВ "мясорубкой": что показал год обороны и какие цели поставил враг

В октябре 2024 года российские оккупационные войска подошли к Покровску Донецкой области на расстояние в 5 километров и пропагандистские каналы страны-агрессора стали анонсировать его скорый захват. Но год спустя мы видим, что город продолжает держать оборону, а операция по "быстрому взятию" важного транспортного и логистического узла превратилась для армии России в позорную "мясорубку".

Перед российской группой войск, сконцентрированной на Покровском направлении, стояла задача в 2025 году захватить город в "кратчайшие сроки". Это было необходимо не только с военной точки зрения, но и имело определенные политические мотивы. В частности, Кремль таким образом хотел продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу свою способность наступать и захватывать. А также, что остановить российские войска нельзя, но можно договориться.

Как известно, к требованиям России относится вывод украинских войск с подконтрольных территорий четырех областей.

Срыв планов

Но впечатлить Трампа не получилось, и стотысячная российская группировка застряла возле Покровска на долгие месяцы.

На летнюю наступательную кампанию командование РОВ планировало завершить охват города с юга, востока и запада, чтобы в осенне-зимний период иметь возможность наступать на него и вести городские бои с трех направлений. Но вновь у оккупантов все пошло не по плану, поскольку 90-я танковая дивизия (ТД), будучи одним из наиболее боеспособных формирований, никак не могла выйти за пределы бывшего Кураховского выступа и прорваться в Днепропетровскую область для создания западного охвата города.

В течение июня и июля российские оккупационные войска не достигли серьезного успеха в решении поставленных задач и 51-я общевойсковая армия (ОВА), накануне встречи Трампа и Путина на Аляске, пошла на авантюру, которую можно было бы назвать "добропольским прорывом", но в итоге получился такой себе суицидальный перформанс.

Добропольский прорыв

Накануне проведения операции по попытке прорыва к Доброполью, командование РОВ осуществило перегруппировку и передислокацию 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад из состава 51-й ОВА в зону ответственности 8-й ОВА в район Родинского и Красного Лимана. Также это направление было усилено подразделениями 39-й ОМСБр из состава 68-го армейского корпуса (АК) и подразделений 2-й ОВА.

С 8 на 9 августа началась сама операция силами малых пехотных групп, в районе от Нового Шахово и к северу от него оккупанты стремительно углубились в наиболее ослабленную зону украинской обороны. Подразделения РОВ, используя сложный рельеф (ботанические заказники "Гектова балка" и "Грузская балка" ближе к с. Золотой Колодец) и разрывы между позициями сопредельных бригад, имели возможность углубиться примерно на 15-16 км.

Тем не менее, отсутствие стабильной логистики и защищенных флангов привело к тому, что подразделения РОВ, оказавшиеся в углублении, были изолированы Силами обороны Украины, а впоследствии и вовсе оказались в окружении.

В итоге, 51-я ОВА стала направлять к уже имеющимся 114-й, 132-й ОМСБр подкрепление из состава 1-й и 9-й бригад, занятых в боях на Родинском и Красном Лимане, а так же 336-ю ОБрМП. Но потери были настолько велики, что командование РОВ приняло решение о передислокации под Покровск подразделений 40-й и 155-й ОБрМП, 177-го ОП МП, 11-й ДШБр и 76-й ДШД.

Таким образом, добропольский перформанс, который начался два месяца назад, превратился для РОВ в "мясорубку", потерю боеспособности нескольких батальонов, а также в проседание всего Покровского направления. Но, при этом, обернулся еще и ослаблением других направлений, с которых тянули недостающие силы и средства.

Выводы

Покровск вот уже как год остается недостижимой для РОВ задачей, а также серьезным истощающим фактором российской группировки. В связи с провальными операциями 90-й танковой дивизии на бывшем Кураховском выступе, а также добропольским перфомансом, группировка вынуждена была усиливаться подразделениями из состава других ГВ. Ослаблена Курская группировка, ослаблены силы в районе Торецкой агломерации и т.д.

На Покровском направлении сейчас сконцентрированы самые большие силы РФ, которые состоят из около 130 тыс. человек. Плотность войск самая высокая по всей зоне боевых действий и можно прямо говорить, что для РОВ – это еще и зона сковывания. Небольшой городок превратился для российских оккупантов в непреодолимую преграду.

Российское командование твердо намерено решить вопрос с Покровском за осенне-зимний период 2025-2026 гг., однако, аналогичные амбициозные цели оно перед собой ставило и в прошлом году.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".