Нащупали. 8 февраля украинские разведчики ГУР обрушили систему управления российскими дронами. По всей протяженности линии фронта. "Мавики" перестали слушаться операторов, воспринимали чужие объекты своими и наоборот. Наши специалисты вмешались в софт, который росармия использует для перепрошивки "мавиков". Это привело к полному фиаско рф, сделавшему ставку на унифицированные протоколы управления дронами. Дроны врага "ослепли" и не смогли атаковать наши вооруженные силы.

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Україна і росія воюють технологіями. Війна дронів триває. Дрони завдають по обидва боки фронту точних влучань, на які інколи не спроможна артилерія. Це просто біда для наших хлопців, які знаходяться в бліндажах на полі бою. Засобів захисту від летючої смерті катастрофічно не вистачає. До того ж ворог постійно змінює діапазон частот, під які не встигають підлаштовуватись наші системи РЕБ. Рахунок на хвилини, за які не завжди вдається врятуватися. Тому вдала спроба "завалити" дрони ворога одномоментно така важлива. Виявивши слабке місце, бити в нього, масштабуючи ефект – ось що потрібно.

Ми маємо всі підстави вважати, що це лише початок ширшої кампанії, спрямованої на зміцнення обороноздатності України через використання інноваційних кібертехнологій. Раніше наша розвідка "поклали" спецзв’язок російського Міноборони, внаслідок чого було припинено обмін інформацією між підрозділами мо рф. Такі успішні кібероперації підтверджують високий рівень професіоналізму та готовність до технічних викликів у цій війні.

Підсумок: Вплив на систему управління дронами - це не просто технічна перемога. Це стратегічний важіль, який може суттєво вплинути на подальший розвиток подій. Ми пишаємося нашими кібервоїнами та їх здатністю захищати Україну, використовуючи найсучасніші технології.