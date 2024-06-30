Орбан нашел себе союзников и хочет создать в Европарламенте ультраправую группу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел союзников и планирует образовать в Европарламенте ультраправую группу. Так, в воскресенье, 30 июня он вместе с лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем объявили о создании новой правой группы в Европейском парламенте.

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Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-конференцию в Вене. Формально Европарламент должен быть сформирован 16 июля.

"Я хотел бы сегодня представить вам новый политический альянс, сформированный патриотическими силами, играющими ведущую роль в своих странах. Этот альянс призван стать своеобразной ракетой-носителем, которая "возьмет на борт" другие партии на европейском уровне, чтобы объединить усилия и снова дать Европе хорошее будущее", – заявил лидер FPÖ Герберт Кикль.

Кикль назвал Орбана единственным главой правительства в ЕС, которое "успешно противостоит нелегальной иммиграции и отстаивает традиционные европейские ценности" и при этом "всегда выступает за мирное урегулирование войны между Россией и Украиной, которую мы осуждаем".

В то же время, премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что новое политическое объединение "вскоре станет крупнейшей фракцией правых сил в Европе".

"Мы верим, что в скором времени мы будем сильнейшей правой организацией в европейской политике", – заявил Орбан.

Бывший глава чешского правительства отметил, что политику их партий в ЕС будут определять три приоритета: "Защита суверенитета, борьба с нелегальной миграцией и пересмотр Зеленого курса".

В ходе пресс-конференции лидеры этих политсил подписали "Патриотический манифест", который станет основой их дальнейшего сотрудничества.

По результатам выборов в Европарламент FPÖ получила шесть мест, Fidesz-KDNP – одиннадцать, ANO – семь. Таким образом, эти три политических силы имеют 23 мандата, необходимых для формирования парламентской группы в ЕП.

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, каждое из них должно включать не менее 23 парламентариев из, по крайней мере, семи стран Европейского союза. Следовательно, альянс Орбана, Бабиша и Кикля нуждается в поддержке не менее четырех европарламентариев из разных стран ЕС для формирования.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украине и Венгрии удалось добиться успеха во время напряженных переговоров. Однако правительство Виктора Орбана охватывает специфическую группу людей, поэтому венгерская сторона сохраняет специфический подход к переговорам.

Напомним, Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине.

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