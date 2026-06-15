Блог | Орда остаётся Ордой – хоть с двуглавым орлом, хоть с серпом и молотом, хоть с триколором
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Орда остаётся Ордой – хоть с двуглавым орлом, хоть с серпом и молотом, хоть с триколором.
С православием у них никогда не было и нет ничего общего.
При необходимости они и сами сожгут Москву, не задумываясь, и бросят в огне своих раненых и стариков.
Модель их существования за века не изменилась – бессмысленные, бесконечные войны, неважно с кем и зачем.
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